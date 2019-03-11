РИАМО – 11 мар. В Зеленограде два человека пострадали в результате нападения на них прохожего с железным прутом, сообщил РИАМО в понедельник дежурный офицер столичного главка МВД России.

«В 10:02 10 марта в полицию обратился гражданин и сообщил, что в Зеленограде неизвестный избил прохожего железным прутом, он также получил травмы. Полиция выехала, задержала мужчину для дальнейшего разбирательства», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что пострадавшие обратились к медикам.