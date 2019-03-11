РИАМО - 11 мар. В Рузском округе Подмосковья прекращено уголовное дело в отношении генерального директора, обвиняемого в невыплате заработной платы, долг сотрудникам компании был полностью погашен, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК России по Московской области.

Собранные следствием доказательства признаны судом достаточными для применения меры уголовно-правового характера в отношении генерального директора публичного акционерного общества «Тучковский КСМ», обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 145.1 УК РФ («Невыплата заработной платы»).

«Следствием установлено, что с октября 2017 по июнь 2018 года генеральный директор организации в нарушение требований Конституции Российской Федерации и норм трудового законодательства не выплачивал заработную плату 115 работникам предприятия. В результате перед сотрудниками образовалась задолженность в размере более 9 миллионов рублей», – отмечается в сообщении.

В итоге ущерб, причиненный работникам ПАО «Тучковский КСМ», был возмещен в полном объеме.

Постановлением суда уголовное дело и уголовное преследование в отношении генерального директора прекращено. В то же время мужчине назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 150 тысяч рублей.