РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 11 мар. В муниципальном управлении МВД России «Люберецкое» в понедельник состоялась церемония принятия присяги на верность Российской Федерации 70 иностранными гражданами, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Семьдесят иностранных граждан в присутствии заместителя начальника отдела по вопросам миграции МУ МВД России «Люберецкое» подполковника полиции Виталия Чепрасова произнесли слова присяги гражданина Российской Федерации. Этим они подтвердили свою обязанность соблюдать Конституцию и законодательство Российской Федерации, уважать историю, культуру и традиции России», – говорится в сообщении.

В конце мероприятия прозвучал гимн России, после чего сотрудники полиции поздравили новых граждан РФ.

С 1 сентября 2017 года принятие присяги стало обязательной процедурой для иностранных граждан. После этого они могут сдать документы на получение гражданства России.