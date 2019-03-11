РИАМО - 11 мар. Городской застройщик получил градостроительный план земельного участка (ГПЗУ) для строительства компенсационного дома для дольщиков трех проблемных жилых комплексов в новой Москве, это позволит оформить документы, необходимые для начала стройки, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Компенсационный жилой дом построят для граждан, которые приобрели квартиры в проблемных объектах по адресам: Щербинка, улица Овражная, владения 3-8, корпус 3; Щербинка, улица Мостотреста, владение 7 и поселение Михайлово-Ярцевское, поселок Шишкин Лес. Для строительства нового дома подобран земельный участок по адресу: поселение Рязановское, квартал 99, владение 1. Застройщиком выступает казенное предприятие «Управление гражданского строительства» города Москвы.

«В настоящее время мы направили в департамент городского имущества заявку на оформление договора безвозмездного пользования на земельный участок», – пояснил представитель КП «УГС».

На сегодняшний день КП «УГС» продолжает работу по подготовке технического задания на проведение торгов для определения подрядной организации, которая будет проектировать компенсационный дом. Соответствующие торги состоятся в конце марта.

Как отметила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова, проект запланированного к строительству компенсационного дома не будет типовым.

«Проектировщики учтут сформированную совместно с комитетом квартирографию и площади, которые приобретали граждане в трех проблемных объектах», – заявила она.

По словам Пятовой, после того как проект дома будет сформирован, он пройдет соответствующую экспертизу, после чего застройщик сможет получить разрешение на строительство и выйти на площадку.

Ввод компенсационного дома в эксплуатацию намечен на второй квартал 2021 года.