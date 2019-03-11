РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 11 мар. Сотрудники полиции подмосковного Подольска задержали 21-летнего мужчину, подозреваемого в краже колес с припаркованной в одном из дворов иномарки, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть Дубровицкого пункта полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от местного жителя о краже колес с иномарки, припаркованной во дворе на улице Генерала Смирнова. Сумма ущерба составила 40 тысяч рублей.

«Сотрудниками уголовного розыска в результате оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления был установлен и задержан 21-летний местный житель. По данному факту Следственным управлением УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража», – говорится в сообщении.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде, ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет.