РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 11 мар. Инспекторы ГИБДД подмосковных Люберец с 11 по 17 марта будут проверять законность осуществления пассажирских перевозок в автобусах, говорится в сообщении службы пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

«В целях стабилизации аварийности на пассажирском автомобильном транспорте, предупреждения и пресечения нарушений ПДД, требований нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности дорожного движения, ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» с 11 по 17 марта проведет оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус». Особое внимание уделят законности осуществления перевозок пассажиров, наличию у водителей документов, необходимых для участия в дорожном движении», – говорится в сообщении.

Также сотрудники ГИБДД проверят организацию предрейсового медицинского осмотра водителей и технического состояния автобусов, наличие и исправность тахографов, соблюдение режима труда и отдыха водителей, прохождение технического осмотра, выполнение обязанностей по страхованию гражданской ответственности владельцев автобусов.

«Нарушители ПДД будут привлекаться к административной ответственности в соответствии с действующим законодательством», – отмечается в материале.