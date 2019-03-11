РИАМО - 11 мар. Басманный суд Москвы заочно арестовал экс-главу банка «Открытие» Евгения Данкевича, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы суда.

Данкевича подозревают в растрате до 34 миллиардов рублей. Он вступил в сговор с представителями компаний O1 Group и «O1 Групп Финанс», являющимися заемщиками «Открытия». Они организовали выпуск и размещение на Московской бирже 40 миллионов облигаций номинальной стоимостью в 1 тысячу рублей. По версии следствия, Данкевич дал указание о приобретении по полной стоимости облигаций, зная, что их реальная стоимость составляет менее половины от их номинала.

«Суд арестовал заочно Данкевича», – сказал собеседник агентства.

Ранее следствие объявило в международный розыск бывшего руководителя банка «Открытие» Евгения Данкевича.