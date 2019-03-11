РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 11 мар. Четверо спортсменок из подмосковного Подольска стали призерами соревнований по художественной гимнастике «Весенняя капель» в Щербинке, сообщается в группе «МУ СШОР «Лидер» в соцсети «ВКонтакте».

«В городе Щербинка новой Москвы 9 и 10 марта проходили соревнования по художественной гимнастике под названием «Весенняя капель», в которых приняли участие и воспитанники спортивной школы олимпийского резерва «Лидер» Подольска. По итогам турнира результаты следующие: Ева Романова (2011 года рождения) заняла второе место, также второе место получила и София Чавлешвили (2012 года рождения)», – говорится в сообщении.

В материале отмечается, что Милана Сахарная и Элина Лакеева получили третье место.

Руководство спортивной школы олимпийского резерва «Лидер» поздравляет призеров соревнований и их тренера Анжелику Будехину.