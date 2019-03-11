РИАМО - 11 мар. Семинар «Готовимся к сезону: Летние кафе – 2019 в Москве» состоится на информационной площадке ГКУ «МКМЦН» в Москве 15 марта, рестораторам расскажут, как правильно, а главное, законно установить летнее кафе, говорится в сообщении пресс-службы Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы.

«Госинспекция по недвижимости приглашает рестораторов принять участие в семинаре, посвященному размещению сезонных летних кафе на территории города Москвы. <…> К монтажу летних заведений можно приступить уже 15 марта, а вот принимать гостей летние предприятия общественного питания начнут с 1 апреля», – говорится в сообщении.

На семинаре рестораторы узнают, как правильно, а главное, законно установить летнее кафе, чтобы в дальнейшем не допустить нарушений и избежать штрафных санкций, какие требования и порядок к размещению летних заведений установлены в городе, необходимо ли оформлять земельно-правовые отношения под размещение летнего кафе, куда и когда обратиться за включением в схему.