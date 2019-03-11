РИАМО – 11 мар. Солнечногорск станет частью туристического маршрута «Государева дорога», он объединит четыре области: Московскую, Тверскую, Ленинградскую и Новгородскую, говорится в сообщении пресс-службы администрации района.

Соглашение о сотрудничестве в развитии туристического проекта было подписано в рамках выставки «Интурмаркет-2019».

«Всероссийский туристический маршрут «Государева дорога» объединяет территории четырех регионов, именно этот маршрут описал в своей повести «Путешествие из Петербурга в Москву» Александр Николаевич Радищев», – отмечается в сообщении.

Между Москвой и Санкт-Петербургом расположено множество городов, которые имеют интересные достопримечательности и уникальную архитектуру.

«Это – Солнечногорск, Клин, Тверь, Торжок, Вышний Волочек, Валдай, Крестцы, Новгород Великий», – перечисляется в материале.

Также на «Государевой дороге» сохранились красивейшие путевые дворцы, предназначенные для членов императорской фамилии, и старинные усадьбы.

«Данный проект позволит еще лучше узнать историю Солнечногорска, посетить знаменитые исторические места и осмотреть наши достопримечательности. На территории округа расположен легендарный Путевой дворец, упоминание о котором датируется первой половиной XIX века. Сейчас он является архитектурным украшением муниципалитета», – заявил глава муниципалитета Владимир Слепцов.

По словам представителей комитета по туризму Московской области, благодаря проекту удастся консолидировать ресурсы нескольких регионов и создать на их территории единое культурно-просветительское пространство.