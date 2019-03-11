РИАМО - 11 мар. Жители Москвы стали считать занятие спортом престижным, особой популярностью пользуется лыжный спорт, сообщил в понедельник руководитель столичного департамента спорта Николай Гуляев.

«Я считаю, что самое главное достижение последних лет, это то, что спортом стало заниматься модно и престижно. Из лидеров в тренде – лыжи, Москва не горный регион, но тем не менее девяти горнолыжных склонов функционируют у нас в зимний период и большое количество людей разного возраста ими пользуется. Конечно же, это беговые лыжи, но я не имею в виду профессионалов, это любительские занятия», – сказал Гуляев в эфире телеканала «Москва 24».

Он добавил, что по посещаемости все рекорды побил этап гран-при по фигурному катанию.

«Зимний сезон открыл гран-при по фигурному катанию, который в этом году побил все рекорды, и я имею в виду прежде всего посещаемость. Популярность фигурного катания неизменно растет», – подчеркнул Гуляев.

По его словам, профессиональные спортсмены Москвы также достойно выступают на соревнованиях.

Самым знаковым событием лета станет чемпионат мира по художественной гимнастике среди юниоров.