РИАМО - 11 мар. В Москве из незаконного оборота изъяли свыше 2 килограммов наркотических средств и психотропных веществ, задержана 19-летняя москвичка и ее сообщник, сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве

«Оперативники управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Москве изъяли из незаконного оборота наркотики в особо крупном размере», – сказала заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции на 28-м километре МКАД задержали 19-летнюю жительницу столицы, у которой при личном досмотре был обнаружен сверток с 1 граммом метилэфедронома и 100 граммами амфетамина. Позже оперативники установили ее соучастника, у которого при обыске по месту проживания было обнаружено более 30 граммов метилэфедронома.

«Далее в ходе обыска в гаражном боксе, арендуемом злоумышленником, полицейские обнаружили электронные весы, упаковочный материал, свертки, емкости и пакеты с различными веществами», – уточняется в материале.

Общее количество изъятых веществ – марихуаны, мефедронома, метилэфедронома, амфетамина – составило более 2 килограммов.

Возбуждено уголовное дело по статье 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и статье 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.