РИАМО – 11 мар. Сборная Московской области заняла второе место на IX зимней Спартакиаде по конькобежному спорту, на турнир съехались представители из 23 регионов РФ, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

В конькобежном центре «Коломна» прошел финал IX зимней Спартакиады учащихся России по конькобежному спорту. В соревнованиях приняли участие более 180 спортсменов в возрасте от 15 до 18 лет.

«В течение четырех дней команды регионов состязались на дистанциях 500 метров, 1 тысяча метров, 1,5 тысячи метров, 3 тысячи метров, 5 тысяч метров, в командной гонке, командном спринте и масс-старте. Первое место завоевала сборная команда Москвы, у представителей Московской области серебро, бронза у сборной команды Санкт-Петербурга», – отмечается в сообщении.

Главный приз Спартакиады за успехи, достигнутые на соревнованиях, достался представителю Московской области Максиму Шарапову, трижды поднимавшемуся на первую ступень пьедестала.

Он завоевал золото среди юношей на дистанциях 3 тысячи метров, 1,5 тысячи метров и 5 тысяч метров. Приз конькобежцу вручила двукратный бронзовый призер Олимпиады 2014 года Ольга Граф.

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков подчеркнул, что подмосковные спортсмены отлично выступили на завершившейся Спартакиаде учащихся.

«Пусть у команды Московской области и второе место в общем зачете, однако наши спортсмены не раз поднимались на верхнюю ступень пьедестала – лучшими в командном забеге стали девушки и в командном забеге на шесть кругов юноши, золото завоевала Анастасия Шацких, сразу три золота у Максима Шарапова. И это только медали высшей пробы», – дополнил министр.

Ледовый дворец в Коломне является одним из центров развития российского конькобежного спорта, поэтому очень важно, чтобы здесь соревновались не только лидеры национальной сборной, но и подрастающее поколение спортсменов.

«Центр конькобежного спорта «Коломна» традиционно блестяще провел крупные соревнования – сказывается большой опыт. Здесь не раз проходили всероссийские и международные старты, вплоть до чемпионата мира на отдельных дистанциях в 2016 году», – заключается в материале.