РИАМО - 11 мар. Зрители Московского художественного академического театра имени Максима Горького настаивают на том, чтобы президента театра Татьяну Доронину наделили художественными полномочиями, соответствующая петиция на имя главы Минкультуры РФ Владимира Мединского опубликована на сайте change.org.

Как отмечается в петиции, в декабре прошлого года Мединский озвучил гарантии преемственности репертуарной политики МХАТ имени Горького – от имени ведомства народной артистке СССР Татьяне Дорониной предложили стать президентом театра и возглавить его художественный совет.

«Однако никаких художественных полномочий у президента театра и художественного совета под его председательством нет. Текущая версия устава театра лишь формально учреждает почетную должность президента и художественный совет. Фактически новый художественный руководитель театра Эдуард Бояков осуществляет свою деятельность независимо от художественного совета и президента театра, декларируя при этом наличие полного художественного согласия с Татьяной Дорониной и творческого контакта», – говорится в тексте петиции.

Автор отмечает, что аналогичные кадровые решения планируются и в других ведущих театрах страны.

«Мы настаиваем на обеспечении гарантий преемственности репертуарной политики театров, сохранении влияния выдающихся деятелей культуры и искусства старшего поколения. Мы предлагаем внести изменения в устав МХАТ имени М. Горького, устанавливающие полномочия художественного совета театра и обеспечивающие влияние выдающихся деятелей культуры и искусства старшего поколения на репертуарную политику театра», – подчеркивается в материале.

На данный момент петицию поддержали только 283 человека.

В декабре 2018 года продюсер и театральный режиссер Эдуард Бояков стал новым руководителем Московского художественного академического театра имени М. Горького, для Татьяны Дорониной учредили специальную должность – президент театра.

Министр культуры РФ Владимир Мединский тогда заверил, что театр сохранит свою патриотическую, яркую позицию и будет развиваться. Также министр сообщил, что поддержка театра со стороны ведомства будет увеличена и ни одна постановка, пользующаяся успехом, не будет снята.

Народная артистка СССР Татьяна Доронина руководила Московским художественным академическим театром имени М, Горького с 1987 года. В репертуаре театра есть спектакли с ее участием: «Васса Железнова» и «Старая актриса на роль жены Достоевского». Также в афише – «Отцы и дети», «Мастер и Маргарита», «Гамлет», «Пигмалион», «Ромео и Джульетта».