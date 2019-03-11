РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 11 мар. Коммунальщики подмосковного Подольска убрали мусор на одной из детских площадок в микрорайоне Ивановское после жалобы жителя, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал жалобу на нарушения правил уборки мест массового посещения и отдыха в микрорайоне Ивановское. Он отметил, что одна из детских площадок не убиралась на протяжении двух месяцев, из-за чего на ней скопился мусор.

«Администрация Подольска рассмотрела обращение по вопросу содержания детской игровой площадки. В частности, администрацией в понедельник, 11 марта, по указанной информации был проведен осмотр. Факты подтвердились. Работы по устранению нарушений проведены», – сказал замглавы администрации городского округа по жилищно-коммунальному комплексу Владислав Лукьяненко.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.