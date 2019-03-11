РИАМО – 11 мар. Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров исполнил песню Филиппа Киркорова «Цвет настроения синий», запись выступления была сделана на одном из выступлений в Москве, сообщает в понедельник Газета.ru.

Видео опубликовано на YouTube-канале коллектива.

«Шнуров исполнил свою версию «Цвета настроения синий», а слушатели подпевали и поддерживали артиста», – говорится в сообщении.

Многие заметили, что Шнуров не знал наизусть слова песни, поэтому подглядывал в листок.