РИАМО - 11 мар. В строящемся парке «Остров Мечты» в Москве два земельных участка площадью свыше 70 тысяч квадратных метров выделят для строительства паркингов, на них построят трехуровневые надземные паркинги, еще один участок благоустроят, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«Градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным, на заседании 7 марта согласилась с предоставлением трех земельных участков по адресу: район Нагатинской поймы (остров в русле Москвы-реки) для строительства паркингов и благоустройства», – отмечается в сообщении

Как рассказала председатель комитета, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова, два земельных участка под строительство паркингов входят в состав территории парка развлечений «Остров Мечты».

«Площадь одного из участков – 1,4 гектара, второго – 0,93 гектара. На них планируется возвести трехуровневые надземные паркинги площадью 43 тысячи квадратных метров и 29,5 тысячи квадратных метров соответственно», – пояснила Пятова.

Третий участок площадью 5,75 гектара будет благоустроен. В настоящее время все участки свободны.

«Остров мечты» – это первый в России и крупнейший в Европе крытый тематический парк развлечений мирового уровня, строящийся в Москве, в Нагатинской пойме. Это ключевой градостроительный проект, который нацелен на улучшение качества городской среды, повышение инвестиционной привлекательности российской столицы и создание новых рабочих мест. Инвестиции в проект составляют 1,5 миллиарда долларов.

Парк будет поделен на три зоны: досуго-развлекательную, тематическую и пристроенную подземную автостоянку. Вне зависимости от погоды гости смогут покататься на аттракционах, отдохнуть, заняться спортом или посидеть в кафе. Парк будет работать и как детская образовательная площадка.