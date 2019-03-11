РИАМО – 11 мар. В понедельник стал известен состав сборной России по футболу на первые в 2019 году официальные игры, команда Станислава Черчесова начинает отборочный турнир чемпионата Европы по футболу 2020 года, сообщает kp.ru.

И первые встречи наши футболисты проведут в гостях – против Бельгии и Казахстана.

«В официальный список игроков, которые будут готовиться к поединкам сборной, попали 26 футболистов. В основном здесь есть все те, кто проявил себя ярко в 2018 году, – лидеры команды Денис Черышев, Александр Головин, Артем Дзюба приедут в сборную. Вместе с тем есть и новые лица. Впервые в сборную попали защитники Максим Беляев из тульского «Арсенала» и Вячеслав Караваев, который играет в чемпионате Голландии за клуб «Витесс» из города Арнем», – говорится в сообщении.

Матч с Бельгией сборная проведет 21 марта в Брюсселе на стадионе имени короля Бодуэна.

«Поединок начнется в 22:45 по московскому времени. А поединок против Казахстана пройдет спустя три дня в Астане – 24 марта встреча начнется на стадионе «Астана Арена» в 17:00 по московскому времени», – уточняется в материале.