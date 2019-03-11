РИАМО - 11 мар. Новое направление Щелковского шоссе могут начать строить в 2021 году, в ближайшие два года будет разрабатываться проектирование дороги, сообщил журналистам в понедельник заместитель председателя правительства Московской области Игорь Тресков.

«Если исходить из наших прогнозов, то в текущем году мы рассчитываем получить решение правительства Российской Федерации об изменении границ «Лосиного острова» и наши коллеги планируют приступить к проектированию. Проектирование может отнять 2019–2020 годы, и где-то уже ориентировочное, мы себе ставим это в срок, что с 2021 года мы перейдем уже к строительству непосредственно дублера Щелковского шоссе», – сказал Тресков.

По его словам, одной из сложностей при строительстве станет то, что дорога будет проходить по территории, которая в настоящее время принадлежит национальному парку «Лосиный остров».

«Необходимо при проектировании дороги учесть максимальное сохранение экологии в данном направлении, сохранить природу, и плюс учесть, чтобы как можно меньше дорога проходила по населенным пунктам. Все это потребует дополнительной проработки, дополнительного изучения ситуации таким образом, чтобы причинить как можно меньший вред экологии Подмосковья и как можно меньше жилых домов, дач и прочего были бы задействованы в прохождении этой трассы», – дополнил Тресков.

По его словам, в проекте строительства хотят максимально учесть права и интересы жителей как экономические, так и права на экологию.

Он добавил, что одновременно должны быть учтены комфорт, безопасность и удобство. Проекты дороги будут проходить экологическую экспертизу и публичное обсуждение.

Также он отметил, что финансирование строительства будет происходить из федерального бюджета. Строительство нового направления Щелковского шоссе может стоить около 47 миллиардов рублей, точная сумма будет известна по итогам проектирования.

Ранее в ходе встречи с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о строительстве нового направления Щелковского шоссе, которое требует изменения границ парка «Лосиный остров». Так, к примеру, проект строительства нового направления Щелковского шоссе в Подмосковье предусматривает компенсацию изымаемых земель национального парка «Лосиный остров», таким образом общая площадь парка не только не уменьшится, но и увеличится. На строительство новой трассы есть большой запрос со стороны жителей региона.