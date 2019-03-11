РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 11 мар. Сотрудники Госавтоинспекции проверят безопасность пассажирских перевозок в подмосковном Красногорске в марте, говорится в сообщении пресс-службы 11 батальона ДПС 1 полка ДПС (северный) ГИБДД ГУ МВД России по Московской области.

«В целях снижения уровня аварийности на пассажирском транспорте, усиления контроля и требований законодательства по обеспечению безопасности дорожного движения при осуществлении пассажирских перевозок в зоне ответственности 11 батальона ДПС 1 полка ДПС (северный) ГИБДД ГУ МВД России по Московской области в период с 11 по 17 марта 2019 года проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус», – говорится в сообщении.

Кроме того, сотрудники батальона проведут мероприятие по массовой проверке автобусов 14 марта.

«В ходе проведения рейда проверяется техническое состояние автобусов, соблюдение правил перевозки пассажиров, наличие у водителей права на управление транспортным средством и разрешения на работу, соблюдение водителями режима труда и отдыха. Инспекторы обращают особое внимание на выявление автобусов с внесенными в их конструкцию изменениями, не зарегистрированными в ГИБДД», – отмечается в сообщении.

На территории подмосковного Красногорска 11-й батальон 1-го полка ДПС (Северный) контролирует ряд автомобильных дорог, в том числе часть Волоколамского, Ильинского шоссе и автомагистраль М-9 «Балтия».