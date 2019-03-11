РИАМО – 11 мар. Лайнер «Уральских авиалиний», летевший из Бахрейна в Москву, в понедельник совершил вынужденную посадку в Баку из-за подозрений командира о наличии на борту бомбы, сообщает ТАСС.

«Самолет Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии», летевший из Бахрейна в Москву, в понедельник в 14:56 по бакинскому времени совершил благополучную посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев», – отмечается в сообщении.

В материале уточняется, что причиной вынужденной посадки стало «подозрение командира воздушного судна на наличие бомбы на борту самолета». По тревоге были подняты и приведены в готовность все аварийно-спасательные службы аэропорта.

«Всего на борту лайнера, включая членов экипажа, находилось 225 человек. Командир ВС (воздушного судна) принял решение об экстренной эвакуации пассажиров», – добавляется в сообщении.

Ранее в пресс-службе «Уральских авиалиний» агентству подтвердили, что борт вынужденно приземлился в аэропорту Баку из-за информации о возможном наличии на борту посторонних предметов.