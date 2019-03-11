РИАМО – 11 мар. Информация о крайнем истощении пятилетней девочки, которая ранее была обнаружена одна в квартире на севере Москвы, не соответствует действительности, сообщает «Интерфакс».

В квартире на Ленинградском шоссе в Москве 10 марта обнаружили пятилетнюю девочку с вросшим в кожу шеи украшением. У ребенка отсутствуют социальные навыки. Со слов соседей, на момент обнаружения девочки ее мать отсутствовала дома несколько дней. Ребенок доставлен в реанимацию, мать задержана.

«Я видела девочку, была у нее в больнице, посмотрела, как ведется за ней наблюдение, поговорила с докторами. На данный момент не подтверждается информация по поводу того, что ребенок в состоянии истощения, она достаточно упитанная, но не разговаривает», – сказала журналистам уполномоченный по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова.

Она отметила, что продукты, которые ей предлагают, девочка сначала нюхает и только потом берет в руки.

«Она не приучена спать на кровати, с большим трудом удалось ее уложить, боится воды», – дополнила Кузнецова.

Специалисты провели с девочкой необходимые медицинские процедуры, сейчас ее состояние оценивается как средней тяжести, лечится ряд заболеваний.

«Что интересно, мы также поговорили с заведующей поликлиникой, где она наблюдалась с 2015 года. Она наблюдалась достаточно регулярно, и ее развитие соответствовало возрасту», – подчеркнула Кузнецова.

Омбудсмен пояснила, что девочка, судя по всему, не умеет пользоваться фломастерами и боится оставаться одна.

Кузнецова подчеркнула, что в ближайшее время суд должен рассмотреть вопрос об ограничении, а затем лишении матери родительских прав, в настоящий момент идет поиск родственников.

Видео из квартиры в Москве, где обнаружили брошенную пятилетнюю девочку>>