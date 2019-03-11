РИАМО – 11 мар. Информация о крайнем истощении пятилетней девочки, которая ранее была обнаружена одна в квартире на севере Москвы, не соответствует действительности, сообщает «Интерфакс».
В квартире на Ленинградском шоссе в Москве 10 марта обнаружили пятилетнюю девочку с вросшим в кожу шеи украшением. У ребенка отсутствуют социальные навыки. Со слов соседей, на момент обнаружения девочки ее мать отсутствовала дома несколько дней. Ребенок доставлен в реанимацию, мать задержана.
Она отметила, что продукты, которые ей предлагают, девочка сначала нюхает и только потом берет в руки.
«Она не приучена спать на кровати, с большим трудом удалось ее уложить, боится воды», – дополнила Кузнецова.
Специалисты провели с девочкой необходимые медицинские процедуры, сейчас ее состояние оценивается как средней тяжести, лечится ряд заболеваний.
«Что интересно, мы также поговорили с заведующей поликлиникой, где она наблюдалась с 2015 года. Она наблюдалась достаточно регулярно, и ее развитие соответствовало возрасту», – подчеркнула Кузнецова.
Омбудсмен пояснила, что девочка, судя по всему, не умеет пользоваться фломастерами и боится оставаться одна.
Кузнецова подчеркнула, что в ближайшее время суд должен рассмотреть вопрос об ограничении, а затем лишении матери родительских прав, в настоящий момент идет поиск родственников.
Видео из квартиры в Москве, где обнаружили брошенную пятилетнюю девочку>>
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