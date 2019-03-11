РИАМО - 11 мар. Строительство нового направления Щелковского шоссе может стоить около 47 миллиардов рублей, точная сумма будет известна по итогам проектирования, сообщил журналистам в понедельник заместитель председателя правительства Московской области Игорь Тресков.

«Предварительные предпроектные проработки говорят о том, что будет построено новое направление, то есть параллельно существующему шоссе еще один дублер, который будет также называться новым направлением Щелковского шоссе. Это порядка 19 километров. Стоимость оценочная уже сегодня известна – это порядка 47 миллиардов рублей, но мы понимаем, что точная сумма строительства будет определена по итогам проектирования», – сказал Тресков.

Он отметил, что проектирование шоссе будет отложено до момента утверждения изменения границ национального парка «Лосиный остров». Новое направление Щелковского шоссе после строительства позволит полностью разгрузить существующее шоссе и сделает проезд комфортным. Новая дорога будет строиться параллельно существующему шоссе.

Ранее в ходе встречи с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о строительстве нового направления Щелковского шоссе, которое требует изменения границ парка «Лосиный остров». Так, к примеру, проект строительства нового направления Щелковского шоссе в Подмосковье предусматривает компенсацию изымаемых земель национального парка «Лосиный остров», таким образом общая площадь парка не только не уменьшится, но и увеличится. На строительство новой трассы есть большой запрос со стороны жителей региона.