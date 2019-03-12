Традиционно декоративная косметика считается женским атрибутом. Между тем, вопреки распространенным стереотипам, мужчины часто пользуются косметикой — а для некоторых из них нанесение макияжа и вовсе превратилось в ежедневный ритуал. Представители сильного пола из Московского региона, уделяющие много времени уходу за собой, рассказали РИАМО о «косметической» стороне своей жизни.

Павел, 26 лет, визажист (Москва):

«Я начал краситься примерно год назад — неправильно самому ходить с синяками под глазами, помогая при этом клиентам становиться красивее. А если мне предстоит «выход в свет», то я могу накраситься по полной программе. А почему нет?

Мне повезло — я работаю визажистом и всевозможных косметических средств у меня всегда в избытке. Каждый день я пользуюсь тональным кремом, румянами и пудрой: обожаю экспериментировать со своей внешностью и открывать для себя что-то новое в плане макияжа.

Мне очень хотелось бы каждый день создавать для себя яркие образы, выделяющие меня из толпы. Но я прекрасно понимаю, что столкнусь с осуждением, а то и с откровенной агрессией.

Не согласен со стереотипом о том, что косметика — дело исключительно женское. Однако у нас пока не привыкли к мысли, что мужчина, пользующийся косметикой, это нормально. Надеюсь, когда-нибудь наше общество с этим согласится».

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Сергей, 22 года, музыкант (Одинцово):

Почему-то мои подруги всегда считали, что макияж мне идет — и именно они шутки ради превращали меня в «подопытного кролика», на котором экспериментировали с косметикой. Так было и в школьные годы, и во время моей учебы в университете.

Я люблю рок-музыку в духе группы KISS или Оззи Осборна — поэтому к макияжу всегда относился вполне позитивно: ведь мои кумиры тоже его использовали. Мне нравится некая готика во внешности, глаза, подведенные черным.

Но долгое время косметика на моем лице была разве что на домашних вечеринках. А потом, несколько лет назад, был Хэллоуин — и я решил в своем «боевом раскрасе» отправиться гулять по Москве.

Было весело: меня едва не избили у одного из баров в центре столицы — прицепились и стали оскорблять.

Плюс полицейские остановили и проверили документы — видно, я показался им подозрительной личностью.

Сейчас в повседневной жизни я косметикой не пользуюсь — не мужское это дело. Наношу макияж только для выступления на сцене или шутки ради».

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Вадим, 24 года, визажист (Красногорск):

«Во время учебы в университете хотелось как-то выделиться, привлечь внимание окружающих. А косметика на лице парня гарантированно вызовет вопросы: кто-то решит, что ты — гей, кому-то просто интересно будет… В общем, именно в то время я начал экспериментировать с тональником. Выбирал сам, ни с кем не советовался — стеснялся, поэтому поначалу к моему цвету кожи тональный крем никак не подходил.

С правильным макияжем человек может стать увереннее в себе, могут уйти какие-то комплексы, улучшится настроение… Это как актер на сцене: он надевает костюм, вживается в роль — и ведет себя так, как будто он и есть герой.

Одно время я делал макияж «смоки айс». Не всегда окружающие это одобряли — но мне было наплевать, я чувствовал себя комфортно.

А потом стал довольно много путешествовать — и в какой-то момент понял, что могу нравиться людям таким, какой я есть, без маски. Поэтому от каких-то крайностей я ушел — но тональным кремом и румянами все равно пользуюсь каждый день. Без них мне дискомфортно».

Николай, 19 лет, студент (Подольск):

«Лет в 14 я впервые обратился к косметике — хотел скрыть акне на лице. Через год начал экспериментировать с внешностью при помощи макияжа; при этом денег особо не было — приходилось покупать дешевые средства. Сейчас я уже пользуюсь известными, качественными марками.

Вообще я считаю, что хорош любой макияж — главное, чтобы он нравился тому, кто его носит. Мне нравятся стрелки — я могу спокойно нарисовать их, когда иду отдохнуть в клуб или бар с друзьями, и ничуть этого не стесняюсь.

С проблемами из-за макияжа пока не сталкивался. Напротив, он делает меня увереннее в себе: например, стрелки эффектно подчеркивают разрез моих глаз.

При этом я не ограничиваюсь подводкой — пользуюсь хайлайтерами, румянами, тональным кремом… Мне нравится ходить в «женские» магазины и открывать для себя новые косметические средства. Это мой стиль жизни — и менять его я не хочу».

Сергей, 23 года, визажист (Москва):

«Всем знакома такая проблема переходного возраста, как прыщи. Недостатки кожи проще всего скрыть косметикой. Девушки так и поступают — но многие парни тоже используют тоналку, просто стараются, чтобы об этом не узнали. Я стал таким лет в 15-16 — а годам к 17 догадался, что правильный макияж может помочь в определенных ситуациях. Грубо говоря, умело подчеркнул брови — и вот уже тебе продают сигареты в магазине…

Мне 23 года — я уже выучился на визажиста и работаю по профессии, чему очень рад.

При помощи косметики могу создать для одного и того же человека множество разных образов — это как пластическая хирургия на минималках.

В повседневной жизни я не использую яркий макияж. Но вообще мне нравится выделять брови, подчеркивать и обыгрывать их. Еще я люблю худые лица — например, как у модели Беллы Хадид или актера Роберта Паттинсона. За новинками косметики не особо слежу — просто смотрю популярных бьюти-блогеров на YouTube и узнаю от них много полезного в плане работы».

Антон, 27 лет, оператор call-центра (Москва):

Мне всегда было интересно говорить с подругами о том, как они ухаживают за собой. Иногда я одалживал у них какое-нибудь средство на пробу — чаще всего для своих длинных волос. Потом стал покупать косметику сам.

Больше всего я люблю тональный крем и черную подводку для глаз. Тональник я искал долго: у меня светлая кожа, да к тому же и чувствительная. Но в итоге я нашел такой крем, который дает ровный тон и не вызывает раздражения. Еще я часто рисую стрелки, экспериментирую с ними: мне нравится, как они могут менять форму глаз или выражение лица.

Если есть настроение, могу использовать тени. Но в таком виде, со стрелками и тенями, я вряд ли выйду на улицу - не хочу, чтобы на меня смотрели косо.

А дома гостей с таким макияжем встретить могу легко — друзья меня понимают.

Моя работа позволяет мне использовать макияж: клиенты меня не видят, а по голосу не определишь, накрашен человек или нет. Коллеги поначалу удивлялись моему образу — длинным волосам, тональнику, но потом привыкли и смирились…».