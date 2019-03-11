РИАМО - 11 мар. На сайте проекта «Экскурсии в метро» появилась возможность записаться на посещение демонстрационного павильона Московских центральных диаметров (МЦД), говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Демонстрационный павильон МЦД на площади Киевского вокзала открыт ежедневно без выходных с 9:00 до 21:00. За два месяца с открытия его посетили уже более 30 организованных экскурсионных групп, только в феврале в павильон пришли 17 групп. Среди экскурсионных групп большая часть школьники. Также экскурсии проводились для студентов профильных вузов, учеников колледжей, обществ ветеранов и маломобильных граждан.

«Павильон МЦД пользуется большим спросом у организованных экскурсионных групп любых возрастов. Вход в павильон, как и проведение групповых экскурсий, совершенно бесплатны. Если жители города или его гости хотят заранее забронировать экскурсию в павильоне на определенную дату, то можете оставить заявку по почте – mcd@mosmetro.ru. А теперь появилась еще одна возможность для бронирования – на сайте «Экскурсии в метро»», – говорится в сообщении.

Студентов чаще интересуют технические характеристики поезда, а также планы по реализации проекта, дети используют кабину машиниста, где с помощью очков виртуальной реальности можно проехать по маршрутам двух диаметров.

Проект Московских центральных диаметров подразумевает запуск пяти линий. Первые два диаметра: МЦД-1 «Одинцово-Лобня» и МЦД-2 «Нахабино-Подольск» будут запущены уже в конце 2019-го – начале 2020 года. График работы МЦД будет выстроен как в метро – с 5:30 утра до 1:00 ночи. Поезда будут ходить в тактовом режиме с интервалом 5–6 минут в часы пик.