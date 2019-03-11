РИАМО - 11 мар. В новом гостиничном комплексе на территории международного аэропорта «Внуково» создано более 200 рабочих мест для москвичей и жителей ближайшего Подмосковья, сообщается в Facebook-аккаунте Москомстройинвеста.

В понедельник мэр Москвы Сергей Собянин совершил рабочую поездку во Внуково. В рамках выезда он осмотрел новый четырехзвездочный отель DoubleTree by Hilton Moscow – Vnukovo Airport.

«Одиннадцатиэтажная гостиница площадью более 30 тысяч квадратных метров расположена напротив главного входа в терминал А аэропорта «Внуково» и соединена с ним подземным переходом», - отмечается в материале.

К услугам гостей в отеле представлено 432 номера, включая четыре номера для маломобильных граждан, два конференц-зала, многофункциональный зал-трансформер, рестораны, бары, в том числе бар на одиннадцатом этаже с панорамным видом на летное поле.

«DoubleTree by Hilton Moscow является крупнейшей собственностью бренда DoubleTree в континентальной Европе и первым отелем Hilton в СНГ, распложенным прямо в международном аэропорту», - подчеркивается в публикации.