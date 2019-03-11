РИАМО – 11 мар. Сборная Московской области заняла второе место на чемпионате России по паралимпийской выездке, в турнире принимали участие 46 сильнейших конников из 11 регионов страны, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

С 4 по 10 марта в Московской области на базе конноспортивного комплекса «Русь» прошел чемпионат России по конному спорту среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

«Сборная Московской области была представлена семью спортсменами. В состав команды под руководством спортсмена-инструктора Владислава Колосова вошли: Сергей Полосинов, Владислав Пронский, Анатолий Матвеев, Анастасия Козичева, Евгения Чернявская и Марина Ширигольмунд», – отмечается в сообщении.

Чемпионами России в абсолютном зачете личных соревнований по паралимпийской выездке стали Владислав Колосов и Сергей Полосинов.

«Серебряными медалями в абсолютном зачете были награждены Владислав Пронский и Евгения Чернявская», – уточняется в сообщении.

По итогам чемпионата России сборная Московской области заняла второе место в общекомандном зачете.

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков заявил, что региональные конники удачно выступили на чемпионате России.

«Это позволило сборной области занять второе место общего зачета первенства. Призовые места важны, по этим результатам будет формироваться национальная сборная, которой предстоит выступить на чемпионате Европы в Роттердаме. К слову, грядущее Евро будет являться отборочным этапом к участию в Паралимпийских играх-2020», – резюмировал министр.