РИАМО - 11 мар. Новое направление Щелковского шоссе после строительства позволит полностью разгрузить существующее шоссе и сделает проезд комфортным, сообщил журналистам в понедельник заместитель председателя правительства Московской области Игорь Тресков.

«Предварительная проработка предполагает строительство нового направления Щелковского шоссе, которое в дополнение к уже четырем полосам добавит еще восемь полос, что существенно облегчит проезд для жителей этих населенных пунктов. Мы считаем, что строительство нового направления Щелковского шоссе полностью разгрузит и сделает комфортным проезд по новому направлению Щелковского шоссе», – сказал Тресков.

Он уточнил, что новая дорога будет строиться параллельно существующему шоссе. В настоящее время идет разработка проекта.

«В настоящее время у нас работает Щелковское шоссе, оно обеспечивает проезд жителей к Балашихе, где проживает больше полумиллиона жителей, в Ногинск, в городской округ Щелково, Черноголовку, Звездный городок. Это четыре полосы, по которым сегодня в режиме перегрузки едут порядка 90 тысяч автомобилей в сутки. Это федеральная автомобильная дорога, которая полностью перегружена, и жители, конечно же, крайне не удовлетворены тем состоянием, которое мы сегодня имеем на Щелковском шоссе», – добавил Тресков.

Ранее в ходе встречи с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о строительстве нового направления Щелковского шоссе, которое требует изменения границ парка «Лосиный остров». Так, к примеру, проект строительства нового направления Щелковского шоссе в Подмосковье предусматривает компенсацию изымаемых земель национального парка «Лосиный остров», таким образом общая площадь парка не только не уменьшится, но и увеличится. На строительство новой трассы есть большой запрос со стороны жителей региона.