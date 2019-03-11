РИАМО - 11 мар. В 2018 году в Подмосковье изъяли из оборота 344 партии продукции из водных биоресурсов общей массой более 3,5 тонн, ответственные лица привлечены к административной ответственности, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Московской области.

«За 2018 год проверено 816 объектов, осуществляющих оборот продукции из водных биоресурсов, в том числе 20 предприятий-производителей, 548 предприятий торговли и 235 предприятий общественного питания. В 381 из проверенных объектов выявлены различные нарушения при реализации продукции из водных биоресурсов», — говорится в сообщении.

Среди нарушений: несоответствие продукции гигиеническим требованиям по содержанию массовой доли глазури и микробиологическим показателям, нарушение температурного режима хранения, отсутствие полной и достоверной информации для потребителя, нарушения санитарно-эпидемиологических требований к содержанию помещений, режиму обработки инвентаря, нарушение персоналом правил личной гигиены.

«По микробиологическим, физико-химическим, санитарно-химическим показателям было исследовано 403 пробы рыбы и продукции из водных биоресурсов. Не соответствовали установленным требованиям 11,4% по физико-химическим показателям, 1,2% по микробиологическим показателям», — добавляется в сообщении.

По всем фактам выявления некачественной продукции приняты меры по приостановлению реализации данной продукции и меры административного воздействия в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

Всего за 2018 год из оборота изъяли 344 партии продукции из водных биоресурсов общей массой более 3,5 тонн. Основные причины изъятия продукции из оборота: несоответствие установленным требованиям по содержанию глазури; отсутствие сопроводительных документов, подтверждающих качество и безопасность продукции; нарушение сроков годности и условий хранения продукции.

Ответственные лица за выявленные нарушения привлечены к административной ответственности.

Чтобы обезопасить себя от покупки некачественной продукции, потребителю нужно внимательно читать маркировку, выяснять срок годности, четко знать качественные особенности продукции; не использовать в пищу сомнительные продукты, купленные в местах неорганизованной торговли; подвергать достаточной термической обработке свежую рыбу, а также требовать у продавцов документы, удостоверяющие качество и безопасность товаров (декларация о соответствии).