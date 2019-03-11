РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 11 мар. Во дворе домов №9 на Комсомольском проспекте и №17 на улице Побратимов в подмосковных Люберцах до конца лета установят детскую и спортивную площадки, сообщил региональный координатор федерального проекта «Городская среда» партии «Единая Россия», депутат Мособлдумы Игорь Коханый.

В понедельник Коханый и глава городского округа Владимир Ружицкий пообщались с местными жителями и узнали об их предпочтениях в плане благоустройства двора.

«Это один из дворов, которые предусмотрены в партпроекте «Городская среда» в плане благоустройства. Март – это пора общественных обсуждений. Это обязательно перед проведением благоустройства. Во дворе домов №9 на Комсомольском проспекте и №17 на улице Побратимов установим детскую площадку площадью 200 квадратных метров и спортивную площадку площадью 100 квадратных метров. Двор благоустроят до конца лета», – сказал Коханый.

По его словам, площадки оборудуют камерами видеонаблюдения, чтобы предотвратить вандализм и нарушения общественного порядка.

«Дома построены в 80-х годах. Двор старый, проезды узкие. Есть вопросы, например, проезда скорой, по установке контейнерной площадке. Мы прислушаемся к жителям, вопросы вынесем на заседание администрации. Здесь будут шесть обязательных элементов благоустройства», – отметил Ружицкий.