РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 11 мар. В поселке Быково подмосковного Подольска закрыли канализационный люк после жалобы одного из жителей, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал жалобу на открытый канализационный люк в поселке Быково. Он отметил, что на Московской улице у дома №9 на автостоянке открыт люк, который заполнен водой.

«Администрация Подольска рассмотрела обращение по вопросу открытого колодца в поселке Быково и сообщает, что 11 марта по указанной информации был проведен осмотр. Факты подтвердились. Работы по устранению нарушений проведены», – говорится в официальном ответе МУП «Водоканал».

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.