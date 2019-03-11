РИАМО (КОРОЛЕВ) – 11 мар. В подмосковном Королеве семью выселили из муниципальной квартиры за долг по ЖКУ в размере 700 тысяч рублей, сообщается на странице городского координационного совета в Instagram.

Королевский городской суд вынес решение о выселении нанимателя и членов его семьи из муниципальной квартиры.

«Долг за ЖКУ составил 700 тысяч рублей. Теперь наниматель и члены его семьи должны будут освободить помещение в срок, указанный в исполнительном листе. По закону взамен жильцам предоставляется жилая площадь из расчета не менее 6 квадратных метров на человека», – говорится в сообщении.

Даже если иск уже подан в суд, избежать процедуры выселения возможно, для этого нужно обратиться в АНО «Королевский расчетно-кассовый центр». Специалисты юридического отдела дадут полную консультацию по возможным вариантам урегулирования задолженности за ЖКУ.

Проверить наличие долгов можно на портале «НеДолжник.рф».