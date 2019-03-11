РИАМО - 11 мар. По большинству коммунальных позиций россияне давно переплачивают больше 100% себестоимости, кроме того, в соседних деревнях тарифы могут отличаться в десятки раз, сообщил глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев.

«Если ты производишь куб воды в тех же условиях климатических, в соседней области, в 54 раза дороже, то очевидно, метод сравнительного анализа показывает, что ты получил завышенный тариф. <…> Граждане в большинстве своем по большинству коммунальных позиций давно переплачивают больше 100% себестоимости, и все эти разговоры, что мы какие-то там убогие, не доплачиваем этим коммунальным монстрам, – это все чушь собачья. Мы давно им все переплачиваем», – заявил Артемьев в интервью на телеканале НТВ.

По его словам, сегодня встречаются ситуации, когда в соседних деревнях тарифы отличаются в десятки раз. И для того, чтобы разрешить ситуацию с переплатами, одних правительственных актов недостаточно, необходимо принять закон об основах тарифного регулирования.

Артемьев также уточнил, что ежегодный ущерб от деятельности картелей по-прежнему составляет около 2% ВВП, что особо заметно в социальной и строительной сферах.

Глава ФАС также рассказал, что большинство штрафов, которые накладывает Федеральная антимонопольная служба, приходится на сферу госзакупок, а основные их получатели – госслужащие.

«Мы в год рассматриваем около 120 тысяч споров по государственным закупкам. И могу сказать, что и заказчики, то есть представители государства, хулиганят и жульничают, и подрядчики жульничают, пытаясь как можно больше урвать. Здесь мы недалеко ушли из 90-х годов, поэтому там штрафы по одному делу, как правило, – это 10–15 штрафов сразу», – дополнил Артемьев.