РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 11 мар. В подмосковном Подольске с 14 марта по 6 апреля бесплатно покажут восемь спектаклей на фестивале любительских театров, сообщается в группе «Комитет по культуре и туризму» в социальной сети «ВКонтакте».

«В концертном зале администрации Подольска с 14 марта и по 6 апреля будет проходить фестиваль любительских театров, приуроченный к Году театра в России. Четырнадцатого марта в 19:00 горожане смогут посмотреть спектакль «Ханума» от молодежного театра Дворца культуры «Октябрь», 17 марта в 13:00 состоится показ спектакля «Беда от нежного сердца» театра-студии «Своя радуга», а в 18:00 пройдет спектакль «Сон в летнюю ночь» театра-студии «Артель» ДК «ЗиО», – говорится в сообщении.

Помимо этого, 20 марта в 19:00 горожане смогут посмотреть комедийный спектакль «Он, Она, Окно, Покойник» театра-студии «Вечерний звон» Дворца культуры «Октябрь», 23 марта в 15:00 пройдет показ спектакля «Предложение» театра-студии «Желтая пирамида» СДК «Романцево», а 30 марта в 18:00 горожане увидят творческий проект Подольской филармонии и Подольского драматического театра «Театр и музыка».

Также 31 марта в 15:00 театр-студия «Факел» Дома культуры имени 1 Мая покажет спектакль «Ретро», а 6 апреля в 18:00 театр-студия «Белая маска» Дома культуры имени Лепсе покажет заключительный спектакль – «Женитьба».

Вход на мероприятия будет бесплатным. Посмотреть спектакли смогут все желающие.