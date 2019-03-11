РИАМО - 11 мар. Проект строительства нового направления Щелковского шоссе в Подмосковье предусматривает компенсацию изымаемых земель национального парка «Лосиный остров», таким образом общая площадь парка не только не уменьшится, но и увеличится, сообщил журналистам в понедельник заместитель председателя правительства Московской области – министр экологии и природопользования региона Дмитрий Куракин.

Ранее в ходе встречи с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о строительстве нового направления Щелковского шоссе, которое требует изменения границ парка «Лосиный остров». На строительство новой трассы есть большой запрос со стороны жителей региона.

«Участок, на который необходимо уменьшить площадь национального парка «Лосиный остров», необходим для строительства Щелковского шоссе. Это федеральная стройка, федеральная трасса, выбор осуществлен министерством транспорта Российской Федерации при наличии четкого технико-экономического обоснования, отсутствия иных разумных вариантов прохождения трассы. Площадь изымаемой территории составляет примерно 120 гектаров, из них непосредственно для прохождения трассы нужно 59 гектаров», - сказал Куракин.

По его словам, очевидно, что границы национального парка «Лосиный остров» уменьшиться не могут.

«В соответствии с тем проектом, который мы предложили правительству Российской Федерации, они (территории парка - ред.) даже увеличатся. И на каждый изымаемый гектар национальный парк дополнительно получит примерно десять, даже если быть точным, примерно 12 гектаров. Он получит за счет земель Минобороны на территории Монинского лесничества, там добавляется примерно 720 гектаров. В городском округе Балашиха примерно 1150 гектаров (добавится – ред.) за счет земель Московской области», - отметил Куракин.

По его словам, это территория, которая по ландшафту и качеству лесов соответствует изымаемой.

«Поэтому мы считаем, что в данном случае те негативные последствия, которые существуют, будут скомпенсированы за счет передачи новых земель», - заключил Куракин.