РИАМО - 11 мар. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Кремль выступает за свободу интернета, ее поддерживают и администрация и правительство президента, передает в понедельник Федеральное агентство новостей.

Согласованный митинг за свободу интернета прошел в столице 10 марта на проспекте Академика Сахарова. Его участниками стали порядка 6,5 тысяч человек.

«Позицию митинговавших в пользу свободы интернета можно поддержать, но нельзя поддержать их заблуждение, что законопроекты направлены на ограничения в интернете», – заявил Песков, комментируя прошедший митинг.

Он уточнил, что Кремль разделяет позицию митингующих. При этом он отметил, что выступающие опасаются, что якобы кто-то в России «нажмет кнопку и отключит интернет». По словам пресс-секретаря, опасаться нужно, что «эту кнопку» нажмут «за океаном», тем самым оставив Россию без доступа к мировой Паутине.

В феврале в Госдуме в первом чтении приняли законопроект об автономной работе российского сегмента интернета в случае его отключения от глобальной сети в рамках санкций. Авторы проекта уверены, что инициатива должна обеспечить Россию нужной инфраструктурой для автономной работы российского сегмента интернета. Один из авторов инициативы, сенатор Андрей Клишас пояснял, что на реализацию законопроекта потребуется 20 миллиардов рублей.