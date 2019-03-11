РИАМо – 11 мар. После проверки Госжилинспекции УК из Реутова наладила уборку подъездов жилого дома, расположенного на Нососовихинском шоссе, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Накануне житель многоквартирного дома №25 по Носовихинскому шоссе в Реутове обратился в Госжилинспекцию Московской области с просьбой о помощи.

«Заявитель сообщил о неисполнении управляющей организации обязательств перед собственниками помещений. В ходе выездной проверки жилищные инспекторы нашли подтверждение сведениям, изложенным в обращении. Было зафиксировано загрязнение мест общего пользования, а именно, на лестничных клетках в подъезде №3 обнаружен мелкий бытовой мусор, следы уборки отсутствовали», – сказал руководитель Госжилинспекции Московской области Вадим Соков.

Управляющей компании предписали в течение 10 дней устранить выявленные нарушения.

«В адрес ООО «УК «РК» было вынесено предупреждение. Если в дальнейшем ситуация повторится, одним предупреждением дело не ограничится, организации придется выплачивать существенные штрафы за несоблюдение лицензионных требований по управлению многоквартирными домами», – дополнил Соков.

Контрольная проверка показала, что ООО «УК «РК» прислушалось к вынесенному предупреждению и исполнило предписание Госжилинспекции Московской области.

«Подъезд дома очищен от мусора и нечистот в установленные сроки, проведена сухая и влажная уборка мест общего пользования», – подытожил Главный государственный жилищный инспектор Московской области.