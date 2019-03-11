РИАМО – 11 мар. На прошедшей неделе Госадмтехнадзор заставил ликвидировать 12 подтоплений территорий в Подмосковье, инспекторы будут контролировать ситуацию и дальше, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Операция Госадмтехнадзора Московской области «Паводок» направлена на предупреждение подтоплений различных территорий Подмосковья. Объектами операции являются – ливневые канализации, водоотводные каналы, водоприемные колодцы, а также места подтоплений городских территорий.

«За неделю по предписаниям инспекторов Госадмтехнадзора ликвидировано 12 подтоплений различных территорий. Наибольшее количество ликвидировано в Раменском районе и городских округах Люберцы и Щелково», – заявил начальник Госадмтехнадзора Московской области Сергей Бизяев.

Все выявленные за неделю нарушения устранены.

«Операция «Паводок» продлится до середины апреля», – заключается в материале.