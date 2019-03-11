РИАМО - 11 мар. Расширенное заседание правительства Московской области под руководством губернатора региона Андрея Воробьева состоится 12 марта в 10:00, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

«Двенадцатого марта в 10:00 под руководством губернатора Московской области Андрея Воробьева состоится расширенное заседание правительства Московской области. В мероприятии примут участие руководители областных министерств и ведомств, а также главы муниципальных образований, связь с которыми будет поддерживаться в режиме видеоконференции», – говорится в сообщении.

Мероприятие пройдет в доме правительства Подмосковья по адресу: Красногорск, бульвар Строителей, дом 1.