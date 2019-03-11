РИАМО - 11 мар. Следственный комитет России обратился за содействием к гражданам, обладающим какой-либо информацией в связи с обнаружением пятилетней девочки в захламленной квартире в Москве с признаками истощения, сообщается на сайте Главного следственного управления СК РФ по Москве.

По данным следствия, в квартире жилого дома на Ленинградском шоссе в Москве обнаружена пятилетняя девочка, предварительно, с отсутствием социальных навыков, признаками анорексии, а также на шее у девочки было обнаружено вросшее в кожу украшение. Со слов соседей, мать ребенка отсутствовала дома несколько дней. Ребенок был доставлен в реанимацию.

«Следственные органы СК РФ обращаются с просьбой о содействии ко всем неравнодушным гражданам, обладающим какой-либо информацией о происшествии в одной из квартир на севере города Москвы, где в антисанитарных условиях был обнаружен истощенный ребенок», – говорится в сообщении.

Любая деталь может помочь следователям разобраться в обстоятельствах произошедшего, установить круг виновных лиц и способствовать их привлечению к установленной законом ответственности.

«В связи с этим следствие просит граждан, которые знакомы с данной семьей, в том числе с матерью девочки, а также людей, которые могли стать свидетелями планируемых сделок с недвижимостью со стороны матери или родственников ребенка либо обладают другой важной для следствия информацией, сообщить по телефонам: 8 (495) 690-25-28, 8 (495) 690-65-53, факс 8 (495) 691-63-15», – уточняется в материале.

После обнаружения истощенной пятилетней девочки в Москве возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 2 статьи 105 УК РФ «Покушение на убийство». Мать девочки задержана, она может получить до 20 лет лишения свободы по статье о покушении на убийство ребенка. Кроме того, из-за халатности работников органов социальной защиты и полиции возбуждено уголовное дело в ходе расследования покушения на убийство пятилетней девочки.

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