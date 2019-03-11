РИАМО - 11 мар. Губернатор Московской области Андрей Воробьев вошел в тройку лидеров медиарейтинга глав российских регионов за февраль 2019 года, рейтинг подготовлен компанией «Медиалогия».

В рейтинг-лист вошли действующие главы регионов РФ в минувшем феврале. В рейтинге по России Воробьев стал третьим. Первые две строчки заняли мэр Москвы Сергей Собянин и врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Среди глав регионов Центрального федерального округа губернатор Подмосковья занял вторую строчку. Первое место – у Собянина, третье – у губернатора Тверской области Игоря Руденя.

В феврале СМИ писали, что президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Глава Подмосковья доложил президенту о социально-экономической ситуации в регионе. Также сообщалось, что Воробьев совместно с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимиром Якушевым открыл в Красногорске семинар-совещание второго Всероссийского конкурса проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

Помимо этого сообщалось, что губернатор Андрей Воробьев дал старт линии производства на новом фармацевтическом предприятии на территории поселения Оболенск городского округа Серпухов.

Также СМИ цитировали заявление Воробьева журналистам на Российском инвестиционном форуме в Сочи. Тогда губернатор отмечал, что одними из главных приоритетов в работе подмосковных властей являются цифровизация региона и национальные проекты.

Рейтинги «Медиалогии» являются результатом измерений информационного поля на основе технологии анализа СМИ. Основой послужила база из более 49 тысяч источников: ТВ, радио, газет, журналов, информационных агентств, интернет-СМИ.