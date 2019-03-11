РИАМО - 11 мар. С начала 2019 года в Московской области организовали 43 ярмарки вакансий и учебных рабочих мест, большая часть из них прошла на базе центров занятости населения, расположенных в городских округах и районах региона, а также в образовательных учреждениях, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Подмосковья – министра образования региона Ольги Забраловой.

Она подчеркнула, что ярмарки вакансий позволяют соискателям сориентироваться на рынке труда и подобрать себе работу, а работодателям – увеличить количество собеседований в несколько раз.

«На площадках центров занятости населения, которых в нашем регионе насчитывается 46, проводятся не только ярмарки вакансий, но и, например, профориентационные мероприятия. За истекший период текущего года услуги по профессиональной ориентации получили более 11,1 тысячи жителей Подмосковья», – добавила Забралова.

В Московскую областную службу занятости населения с начала года за содействием в поиске подходящей работы обратились 13,5 тысяч человек. В феврале 2019 года заявленная подмосковными работодателями потребность в работниках составила 10,1 тысячи вакансий, причем 66% – по рабочим профессиям.

Уровень общей безработицы в Московской области, по данным выборочного обследования населения по проблемам занятости, проведенного Росстатом, равен 2,6% к численности экономически активного населения. По стране этот показатель составляет 4,8%.