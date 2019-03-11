РИАМО - 11 мар. В прошлом году поступления доходов от туризма и фестивалей в столичный бюджет достигли 118 миллиардов рублей, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

«В 2018 году общий объем туристского потребления и оборота фестивалей в Москве достиг 863,9 миллиарда рублей (2010 год – 226,3 миллиарда). Поступления доходов от туризма и фестивалей в городской бюджет в 2018 году достигли 118 миллиардов рублей», – говорится в сообщении.

Так, в прошлом году столицу посетили 23,5 миллиона человек, турпоток вырос на 84% по сравнению с 2010 годом. Основной поток туристов – 18 миллионов человек – составляют граждане России.

Кроме того, в 2018 году в Москву приезжали 56 миллионов экскурсантов (без ночевки). Только во время ЧМ по футболу в российской столице побывало 4,5 миллиона туристов и экскурсантов.

Помимо этого, 65 миллионов человек побывали на площадках фестивалей «Московские сезоны».

Среднегодовая загрузка московских гостиниц составляет 77% и сравнима с показателями таких популярных туристических городов, как Амстердам, Лондон и Париж. Пик загруженности гостиниц в Москве достигался во время чемпионата мира по футболу 2018 года и новогодних каникул 2018–2019 годов. Во время ЧМ загрузка столичных отелей побила все мыслимые рекорды – более 90%, а по гостиницам в центре города достигла 95%.