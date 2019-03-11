РИАМО - 11 мар. Полиция задержала жителя подмосковного Красногорска, у которого при себе обнаружено 4,67 грамма амфетамина, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

По его словам, 7 марта в 21:30 у дома на Комсомольской улице в Красногорске полицейские остановили и доставили в отделение юношу 2000 года рождения, проживающего в микрорайоне Опалиха.

«У молодого человека при личном досмотре обнаружено и изъято 4,67 грамма амфетамина. Десятого марта в отношении него возбуждено уголовное дело», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что молодому человеку выдали подписку о невыезде.