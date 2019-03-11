РИАМО - 11 мар. В культурном центре «Внуково» завершились работы по капитальному ремонту, которые проходили поэтапно, учреждение не прекращало свою деятельность, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник посетил культурный центр «Внуково» после капитального ремонта.

«Мы начали реализацию программы «Мой район», одной из главных целей которой является создание центров притяжения местных жителей в каждом районе Москве. Библиотеки и культурные центры являются естественными очагами досуга и просвещения. Поэтому в рамках программы «Мой район» мы уделяем максимум внимания ремонту и благоустройству этих учреждений. Вам во Внукове повезло – ремонт вашего культурного центра, наконец, закончен», – отметил Собянин.

Во втором квартале 2019 года планируется начать работы по благоустройству территории, прилегающей к культурному центру «Внуково».

Так, важным результатом капитального ремонта стала возможность единовременного проведения в учреждении разнообразных мероприятий, а именно, репетиций нескольких хореографических коллективов, творческих и интеллектуальных встреч, концертов, круглых столов и познавательных программ.

В обновленном культурном центре обустроены холл 1-го этажа, хореографический зал, спортивный зал, театрально-концертный зал на 556 посадочных мест, арт-фойе, театральная мастерская, арт-буфет, библиотека, музей истории района Внуково.

«Творческие коллективы КЦ «Внуково» являются постоянными участниками городских праздников и фестивалей. Также в КЦ «Внуково» проходят занятия для старшего поколения в рамках программы «Московское долголетие». Открыты студии по пяти направлениям: вокал, танец, общая физическая подготовка, скандинавская ходьба и декоративное творчество», – уточняется в материале.