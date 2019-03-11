РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 11 мар. Вопрос о сносе гаражей на Московской улице подмосковного Подольска планируют рассмотреть на межведомственной комиссии по сносу незаконных построек в конце марта, сообщил «РИАМО в Подольске» представитель комитета по строительству и архитектуре администрации городского округа.

В микрорайоне Силикатная-2 на улице Московская напротив дома №3 располагается небольшая лесополоса с заброшенными гаражами и погребами, в которых обосновались люди без определенного места жительства. По словам горожан, они проживают в них в теплое время года, жгут кабели и ведут асоциальный образ жизни.

«Вопрос о сносе незаконных построек на Московской улице в Подольске собираются рассмотреть на межведомственной комиссии по сносу незаконных построек, которая пройдет в конце марта. Данный вопрос будут рассматривать, и по итогам будет вынесено соответствующее решение», – сказал представитель.

В 2018 году жители обращались в общественную палату городского округа с просьбой посодействовать в сносе незаконных построек. После жалоб УК очистила от мусора территорию заброшенных гаражей, а общественники передали обращение жителей прокуратуре, так как данная территория, по их мнению, относится к РЖД.

На данной территории помимо незаконных гаражей находятся и погреба, которые также нуждаются в сносе. В настоящее время, по словам жителей, бездомные вновь вернулись в данные постройки.