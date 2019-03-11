РИАМО - 11 мар. Мужчину задержали в подмосковном Одинцовском городском округе после гибели приезжего молодого человека в пьяной ссоре, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

По его словам, вечером 7 марта в Голицыне Одинцовского округа в доме на Западном проспекте обнаружили труп молодого человека 1995 года рождения, зарегистрированного в Волгоградской области.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий за совершенное преступление установлен и доставлен в полицию мужчина 1989 года рождения. Преступление совершено в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что 10 марта по данному факту было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть». Мужчину задержали.

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