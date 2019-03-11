РИАМО - 11 мар. Восьмерых подростков из Можайской воспитательной колонии в Подмосковье признали виновными в совершении массовых беспорядков в 2016 году и приговорили к различным срокам лишения свободы, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Московской области.

«Собранные следователем первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора восьми участникам массовых беспорядков в ФКУ «Можайская воспитательная колония» УФСИН России по Московской области. В зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 212 УК РФ (участие в массовых беспорядках) и частью 3 статьи 212 УК РФ (призывы к массовым беспорядкам)», - говорится в сообщении.

Установлено, что с 21 по 22 февраля 2016 года 55 осужденных колонии закрыли изнутри жилое общежитие, а также забаррикадировали мебелью лестницу, ведущую на второй этаж. После этого они устроили погром, уничтожали и поджигали имущество колонии и выбрасывали его из окон. Сумма причиненного ущерба превысила 350 тысяч рублей.

Участники беспорядков действовали с целью ослабления режима содержания. Также они хотели получить мобильный телефон и привлечь внимание общественности и СМИ.

Несмотря на то, что соучастники свою вину в совершении преступления на стадии предварительного следствия так и не признали, следователем собрана достаточная доказательственная база. Чтобы установить все обстоятельства инцидента, был проведен комплекс следственных действий, допрошено большое количество свидетелей, показания которых помогли изобличить лиц, непосредственно причастных к беспорядкам.

«Приговором суда восьми подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 лет 5 месяцев до 3 лет 11 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима», - заключается в материале.