РИАМО - 11 мар. Мосгосстройнадзор выдал разрешение на ввод в эксплуатацию многофункционального жилого комплекса на Карамышевской набережной на северо-западе столицы, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Объект возведен в Хорошево-Мневниках по адресу: Карамышевская набережная, дом 2А. Данная новостройка – это высотный жилой комплекс, состоящий из двух 31-этажных и одного 10-этажного жилых корпусов. Верхняя отметка превышает 100 метров. Общая площадь объекта составляет 138,7 тысячи квадратных метров», - говорится в сообщении.

Корпуса объединены трехуровневым стилобатом, в котором расположена подземная автостоянка на 1273 машино-места и 96 мото-мест. Помимо 701 квартиры, в комплексе предусмотрены торговые и офисные площади, которые займут порядка 5240 квадратных метров.

Здания были возведены по монолитной технологии, облицованы строительными деталями серо-желтого цвета.

«По поручению мэра Сергея Собянина Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству строительства на уникальных объектах. К проверкам многофункционального комплекса привлекались специалисты Центра экспертиз, которые провели необходимые лабораторно-инструментальные исследования», – отметил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

Центр экспертиз, исследований и испытаний в строительстве (ЦЭИИС) проводит инструментальный контроль, который позволяет своевременно выявлять и устранять дефекты на всех этапах строительства, обеспечивая тем самым качество, надежность и безопасность сдаваемых новостроек.