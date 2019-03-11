РИАМО - 11 мар. В 2019 году в столице введут в эксплуатацию 17 новых гостиниц, что в четыре раза больше, чем в 2018 году, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

«Правительство Москвы стимулирует инвестиции в строительство новых гостиниц. Начиная с 2011 года в Москве построены 53 новые гостиницы на 9647 номеров. В 2019 году планируется ввести в эксплуатацию 17 новых гостиниц – в четыре раза больше, чем в 2018 году», – говорится в сообщении.

Пик загруженности гостиниц в Москве достигался во время чемпионата мира по футболу 2018 года и новогодних каникул 2018–2019 годов.

«Во время проведения чемпионата мира по футболу 2018 года загрузка столичных отелей побила все мыслимые рекорды – более 90%, а по гостиницам в центре города достигла 95%. Аналогичная загрузка гостиниц была в дни новогодних праздников. Путешественники специально приезжают в Москву, чтобы побывать на «Путешествии в Рождество» и других многочисленных праздниках, фестивалях, культурных событиях», – уточняется в материале.

Так, среднегодовая загрузка московских гостиниц составляет 77% и сравнима с показателями таких популярных туристических городов, как Амстердам, Лондон и Париж.

В гостиницах и аналогичных средствах размещения останавливаются около 50% туристов, посещающих в Москву. Для приема гостей в городе действует развитая индустрия гостеприимства, которая включает 1693 классифицированных гостиничных объекта и аналогичных средства размещения общей емкостью 82 тысячи номеров на 229 тысяч мест.

42 гостиницы с общим номерным фондом более 13 тысяч номеров работают под брендами ведущих мировых гостиничных сетей, таких как Four Seasons, Hilton Hotels & Resorts, Holiday Inn, InterContinental, Kempinski Hotels & Resorts, Marriott Hotels & Resorts, Radisson, Ritz Carlton, Swissotel. Тем не менее большинство гостиниц в столице составляют демократичные отели двух-трех звезд и хостелы без звезд.

За последние годы число постояльцев в гостиницах Москвы выросло более чем в три раза – с 4,2 миллиона до 14 миллионов человек.